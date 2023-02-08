Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 8 Şubat Çarşamba akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 8 Şubat Çarşambatarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
8 ŞUBAT ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Şubat Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
8 ŞUBAT ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
5 - 6 - 21 - 44 - 71 - 79 Joker: 43 SüperStar: 87
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