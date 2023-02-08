Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Bakan Özer: 10 ilde öğretime başlama süresi uzatıldı
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Bakan Özer: 10 ilde öğretime başlama süresi uzatıldı
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