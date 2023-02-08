Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 10 il büyük hasar alırken, YKS sınav başvuruları ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Özellikle başvuru tarihi araştırılıyor. Peki, 2023 YKS başvuruları ertelendi mi? YKS başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

YKS BAŞVURU TARİHİ - 2023 YKS başvuru tarihi belli oldumu? sorusu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem ile birlikte YKS ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, YKS başvuru tarihi ertelendi mi? İşte detaylar...

YKS BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." İfadelerine yer verildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte YKS başvuru tarihleri de kesinleşecektir.