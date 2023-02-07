Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğine dair bir açıklama yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremin ardından resmi internet sitesinden, yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğine dair bir açıklama yapıldı.

TJK'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

Bu süreçte yurt dışı yarışlar üzerine de müşterek bahis kabulü yapılmayacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.