SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? - Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır son durum ne?

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 10 ili etkileyen ve Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da yıkıma neden olan sarsıntının ardından bölgedeki ölü ve yaralı sayısı ile son durum merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremde bilanço her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sekteye uğrarken yolların hasar görmesi nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sorunu da yşaanıyor. Konuya ilişkin son açıklama ve güncel ölü, yaralı sayısını açıklayan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, acı bilançoyu gözler önüne serdi.

7 ŞUBAT ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD'ın açıkladığı son verilere göre, ölü sayısı 3 bin 381'e ulaştı. 20 bin 426 kişinin deprem nedeniyle yaralı olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şu ana kadar toplam 285 artçı var ama sayısı sürekli artıyor. Her dakika yeni artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bu nedenle vatandaşlardan hasarlı binalardan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Şu ana kadar yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3.381, yaralı sayısı 20.426. Şu ana kadar yıkıldığı teyit edilmiş bina sayısı 5.775. Bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ancak yıkıldığı ihbarı gelen bina sayısı ise 11.302.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DAKİKA HABERLERİ

09.40

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİŞTE: BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürlü Orhan Tatar yeni vefat sayısını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.381'e yükselirken yaralıların sayısı ise 20.426 olarak güncellendi. Yıkılan bina sayısının 5.575 oldupunu bildiren Tatar, yıkıldığı ihbar edilen ancak henüz tescillenmeyen bina sayısını ise 11.302 olarak duyurdu.

06.13

BİR ARTÇI DA ADIYAMAN'DA

Adıyaman'da 5,3 şiddetinde bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Gölbaşı olarak kaydedilirken çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

04.30

2 BİN 921 CANIMIZ GİTTİ

AFAD: 2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz.

00.15

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD, saat 00.15'te merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Kandil Barajı olan 5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydetti.

23.37 AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntıyı daha kayda geçti.

23.23

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "An itibarıyla deprem bölgemizdeki ölü sayısı 2 bin 316'ya yükseldi, yaralı sayısı 13 bin 293 ve yıkılan bina sayısı 6217. Bu arada enkazdan sağ kurtulan vatandaşlarımızın sayısı 7 bin 340.Bu arada personel ve araç sayısı artış gösterdi. 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 destek ekipleri, 4 bin 470 Mehmetçik görev yapmakta. Yaklaşık 25 bin görevli bölgede" açıklamasını yaptı.

20.40

YEDİ GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler nedeniyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

18.13

YIKILAN BİNA SAYISI ARTIYOR

AFAD'dan gelen son açıklamada, depremler sonrası toplam 2834 binanın yıkıldığı ifade edildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 1498 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 8533 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216, görevlendirilen iş makinesi 1511 'dır. Şimdiye kadar toplam 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.

17.40

ÜNİVERSİTELERE DE DEPREM ARASI

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 12 ilde daha yükseköğretime ara verildiği bildirildi.

17.05

TÜM ÜLKEDE EĞİTİME ARA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de eğitime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

16.34

YENİ CAN KAYIPLARI

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremde can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

15.05

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250 Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

14.48

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

13.51

MALATYA'DA BİR ATÇI DAHA

Malatya'da 5,8 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

13.50

ARTÇI DEĞİL FARKLI DEPREM

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, yaptığı açıklamada "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.

13.35

ARTÇILAR MALATYA'YI SALLIYOR

Malatya Çavuşoğlu'da 6.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

13.24

MARAŞ'TA İKİNCİ BÜYÜK DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 13:24'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıkladı.

13.20

MALATYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Malatya'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik binasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Bugün itibarıyla şu an Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1388 yaralımız var. 27'si ağır, tedavileri devam ediyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 76 bina bloğu merkezde tamamen yıkılmış durumda. Doğanşehir'de 150 binamız yıkılmış durumda. Birçok ilden komşu illerden de şu anda arama kurtarma intikal etmeye başladı" dedi.

13.00

BAŞKAN ERDOĞAN VEFAT SAYISINI GÜNCELLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme ilişkin "Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir. 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralı." ifadelerini kullandı.

12.50

DEPREMİN ŞİDDETİ REVİZE EDİLDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edildiği duyuruldu

12.25

VATANDAŞA ŞEBEKE SUYU UYARISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mümkünse şebeke suyu kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse içme suyu kullanması gerekiyor." dedi.

11.48

BİR ACI HABER DE MSB'DEN

Milli Savunma Bakanı Akar: Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz

11.30

EĞİTİME ARA VERİLDİ

YÖK: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.

11.00

EN FAZLA HASAR MERKEZ ÜSSÜNDE

Depremde en fazla hasar ve can kaybının Pazarcık, Elbistan ve Türkoğlu ilçeleriyle Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinde olduğu bildirildi. Valilikten alınan bilgiye göre kent genelinde 187 binanın yıkıldığı, ilk belirlemelere göre 84 kişinin öldüğü, 255 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10.00 FUAT OKTAY İL İL AÇIKLADI

Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var." dedi.

09.30

KİLİS'TEN İLK BİLGİLENDİRME

Kilis Valiliği: 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

09.00

DİYARBAKIR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7'si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı. Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

07.45

AFAD ACI HABERİ DUYURDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

07.15

CAMİLERİN KAPISI DEPREMZEDELERE AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07.00

VEFAT SAYISI ARTIYOR

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

06.47

MSB'DEN HASAR AÇIKLAMASI

MSB: Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

06.35

MALATYA'DA BİLANÇO AĞIR

Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06.15

BİR ACI HABER DE ŞANLIURFA'DAN

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

06.00

2 SAATTE 22 ARTÇI

Bakan Süleyman Soylu: Şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır.

05.45

İLK YIKIM HABERİ OSMANİYE'DEN

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05.30

4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Depremin ardından açıklama yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

04.17

KAHRAMANMARAŞ 7.7 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti daha sonra 7,7 olarak revize edildi. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya'da şiddetli şekilde hissedildi.