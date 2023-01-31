2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? | Sömestr ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? - 2023 2. dönem başlama tarihi

2023 yılının ilk karnelerini 23 OCak'ta alan öğrenciler sömestr tatilinin tadını çıkarıyor. 2022-2023 eğitim yılının ikinci döneminin ne zaman başlayacağı ise en çok merak eidlen konulardan birisi. Eğitime veirlen iki haftalık ara ile birlikte derslerin başlamasına sayılı zaman kalırken arama motorlarında araştırılan '2. dönem ne zaman başlayacak 2023? Sömestr ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte 2023 2. dönem başlama tarihi...

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Güz döneminin sona ermesiyle birlikte yılın ilk karnelerini alan öğrenciler tatilin tadını çıkarırken tatilin bitimine kısa bir süre kala okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ereceği tarih ve MEB 2023 takvimini haberimizde derledik.

2023 YARIYIL SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil takvimi belli oldu. Buna göre; 20 Ocak 2023 günü başlayan yarıyıl tatili, 6 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. 6 Şubat Pazartesi günü çalacak olan ilk ders ziliyle birlikte okullarda 2. dönem başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak olan 2. dönem, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

MEB 2023 TAKVİMİ VE TATİLLER

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlamasının ardından 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.