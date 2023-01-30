Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 30 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun düzenlediği şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı devam ediyor. 100 milyon TL'ye ulaşmak isteyen oyunseverler, 30 Ocak Pazartesi günü yapılan çekilişte çıkan şanslı numaralar belli oldu. Peki 30 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 100 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2023- 22:00