Kıyır kıyır susamlı kandil simidi nasıl yapılır? | Susamlı kandil simidi tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Tarihi Osmanlı'ya kadar dayanan ve tarifi eski Türk muftağından gelen kandil akşamlarının vazgeçilmez lezzeti, çayın, kahvenin yanında en sağlıklı atıştırmalık, büyük küçük herkesin iştahla yediği kandil simidi tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Kıyır kıyır susamlı kandil simidi nasıl yapılır? | Susamlı kandil simidi tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? Tam ölçülü kandil simidi tarifi haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 08:34