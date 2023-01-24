TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 12. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşuyor. Merakla beklenen 12. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 24 Ocak Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 12. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 12. bölümü izle...

Yürek Çıkmazı dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 12. bölümüyle 24 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 12. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Ali Fuat'ın hayatını kurtaran Halil, yaralanarak hastaneye kaldırılır. Başucunda biri Halil'in sevdiği diğeri de Halil'i seven olmak üzere iki kadın vardır.

Zeynep bu acı olay sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşir ve Halil'le ilişkisi hakkında tekrar düşünmeye başlar.

Yürek Çıkmazı dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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Halil'in yaralanma haberiyle birlikte Birsen'in evine ateş düşer. Polis tarafından Halil'in vurulduğunu öğrenen Yılmaz'ın ise kılı kıpırdamaz. Diğer taraftan Ali Fuat, tanımadığı biri için hayatını hiçe sayan Halil'i koşulsuz oğlu olarak kabul eder.

Hastanede Halil'in iyi haberi beklenirken Birsen'in evine Kıvanç tarafından bir paket gönderilir. İçinde cinayetin tek delili olan yemeni vardır.

Yürek Çıkmazı dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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Kıvanç bu sorumluluğu alamayacağını, Feride'ye ne yapacaklarına ailece karar vermelerini ister. Böylece Halil'in evinde bir mahkeme kurulur.

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Son anda gelen şahit bütün ezberleri bozup, planları alt üst eder.

Yürek Çıkmazı dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Cemal Toktaş,

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan,

Timur Ölkebaş,

Mesut Akusta,

Eylül Ersöz,

Bihter Dinçel,

Erhan Alpay,

Güler Ökten,

Alp Akar,

Aydan Şener,

Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın