Milli Piyango'nun düzenlediği şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı devamediyor. 94 milyon TL'ye ulaşmak isteyen oyunseverler, 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak çekilişte çıkan şanslı numaraları merak ediyor. Peki 23 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 94 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 23 Ocak Pazartesi akşamında yapılacak çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 23 Ocak Pazartesi tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...

23 OCAK CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

21 OCAK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

39 - 49 - 62 - 81 - 87 - 88 Joker:14 Süperstar: 14

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