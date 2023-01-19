BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR? | 2023 Bekçilik sınav ücreti kaç TL, hangi bankaya yatırılıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Polis Akademisi bünyesinde istihdam edeceğini duyurduğu 1.250 bekçi alımı için başvurular başladı. Sözlü, yazılı ve fiziki parkur sınavlarından önce ön başvuru yapmaları istenen adaylar, bekçilik sınav ücreti ne kadar? 2023 Bekçilik sınav ücreti kaç TL, hangi bankaya yatırılıyor? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR? | Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu 1.250 bekçi alımı için ön başvurular başladı. Sınavla yapılacak olan alımlarda, ön başvuru sürecinde bankaya yatırılması gereken miktarın ne kadar olduğu merak ediliyor. Adayların sözlü, yazılı ve fiziki parkur sınavlarına katılım sağlayacağı bekçilik alımları hakkında araştırılan 2023 Bekçilik sınav ücreti kaç TL, hangi bankaya yatırılıyor? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu başlıklı açıklamada bekçi alımı başvurularının, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile girişi ile yapılacağı bildirildi. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından bekçilik 2023 sınav başvuru ücreti 680 TL olarak belirtildi.

EGM BEKÇİ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır. Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

HANGİ İLLERDE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?