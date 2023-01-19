Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne kadar, yüzde kaç?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne kadar, yüzde kaç?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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