Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 16 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 16 Ocak Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 16 Ocak Pazartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
16 OCAK PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 16 Ocak Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
16 OCAK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
2-23-34-41-57-70 Joker: 49 SüperStar: 79
👉 Sayısal Loto 16 Ocak Pazartesi sonucu için TIKLA
👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA