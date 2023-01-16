🔥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto şanslı numaralar belli oldu! İşte 16 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '16 Ocak Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. 16 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi. İşte 16 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2023- 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023- 15:30