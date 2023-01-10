Kış mevsiminin en sevilen tatlıları arasında gösterilen, şerbetli ancak üzerindeki tahinle oldukça hafif ve sağlıklı kabak tatlısı, son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Peki kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? En güzel kabak tatlısı tarifini haberimizde derledik...

KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?| Lokum gibi pişmiş turuncu balkabağının şerbet ve tahinle buluşmasıyla ortaya çıkan balkabağı tatlısı, hem enfes lezzeti hem de hafif olması sebebiyle pekçok kişinin 'en'ler listesinde yerini alıyor. Kış mevisiminin ortalanmasıyla birlikte olgun balkabakları tezgahlarda yerini alırken en güzel kabak tatlısını yapmak isteyenler arama motorlarında Kabak tatlısı nasıl yapılır? | Kabak tatlısı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte en güzel kabak tatlısı tarifi...

KABAK TATLISI TARİFİ

KABAK TATLISI MALZEMELERİ

🔸2 kg balkabağı

🔸3 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)

🔸1 su bardağı dövülmüş ceviz

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KABAK TATLISI YAPILIŞI

⭕Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın.

⭕Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde, dilediğiniz uzunlukta doğrayın.

⭕Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin.

⭕2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok.

⭕Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

⭕Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir.

KABAK TATLISI PÜF NOKTALARI

📍Kabakları dillimledikten sonra şeker ile birlikte 1 gece aynı tencerede bekletilmelidir.

📍Kabakları pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

📍Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz.

📍Kabak tatlınızı fırında pişirerek de çok hoş bir tat elde edebilirsiniz.