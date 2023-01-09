2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? | Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ve 2023 dini günler takvimi

Hicri takvime göre belirlenen üç aylar için, 2023'e girilmesiyle birlikte geri sayıma başlandı. Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan ve İslam dinine göre mukaddes olan üç aylar hakkında arama motorlarında '2023 üç aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ve 2023 dini günler takvimi' araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? | Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan üç ayların 2023 yılında hangi tarihe denk geleceği merak ediliyor. Hicri takvim nedeniyle her yıl, bir öncekinden 11 gün önce eda edilen mübarek üç aylar hakkında arama motorlarında araştırılan Üç aylar ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı ile Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ve 2023 dini günler takvimini haberimizde derledik. İşte detaylar...

HİCRİ TAKVİM ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayına denk geliyor.

Üç ayların başlangıç tarihi 23 Ocak Pazartesi 2023. Regaip Kandili 26 Ocak, Miraç Kandili 27 Şubat, Berat Kandili ise 17 Mart'ta idrak edilecek.

RECEP, ŞABAN, RAMAZAN ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

👉Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

👉Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

👉Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

👉Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 21 Nisan Cuma

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 23 Nisan Pazar

👉Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 30 Haziran Cuma

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 1 Temmuz Cumartesi

👉Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

👉Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

👉Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı