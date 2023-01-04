Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 4 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 4 Ocak Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 4 Ocak Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
4 OCAK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 4 Ocak Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
4 OCAK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
5 - 28 - 48 - 60 - 63 - 80 Joker: 46 SüperStar: 62
👉 Sayısal Loto 4 Ocak Çarşamba sonucu için TIKLA