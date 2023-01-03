MEMUR MAAŞI 2023 - SON DAKİKA | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur zammı açıklandı mı? 2023 memur maaşları

Asgari ücretin ardından TÜİK verilerinin de açıklanması ardından memur zamları merak konusu oldu. Milyonlarca kişi arama motorlarında memur zamlarını araştırıyor. 2023 yılında 8500 liraya yükselen Asgari ücret ve TÜİK enflasyon verileri memur maaşlarına nasıl yansıdı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur refah payı da araştırılanlar arasında yer aldı. İşte kalem kalem 2023 memur maaşları...

SON DAKİKA MEMUR MAAŞI 2023 | Memur maaş zamları için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık memur maaşları belirlenecek. Refah payının da ekleneceği memur maaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazanacak. Ocak ayından itibaren geçerli olacak memur zamları hakkında arama motorlarında En düşük memur maaşı ne kadar oldu? sorusu ve kalem kalem zamlı memur maaşları araştırılıyor. İşte 2023 memur zamlarına ilişkin tüm detaylar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Aralık ayı enflasyonunun 3 Ocak 2022 Salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor. En düşük memur maaşının 10 bin TL üzeri olması bekleniyor.

KALEM KALEM ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kulandı. Memurlar için olası zam senaryoları ise şöyle...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL

Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL

Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL

MEMUR

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL

Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL

Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL

ÖĞRETMEN

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL

Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL

POLİS MEMURU

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

UZMAN DOKTOR

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL

Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL

Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL

HEMŞİRE

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

AVUKAT

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

MÜHENDİS

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 446

Yüzde 30 zam: 21 bin 66

Yüzde 40 zam: 22 bin 687

TEKNİSYEN

Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL

Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL

Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL

VAİZ

Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)

Yüzde 20 maaş: 15 bin 302

Yüzde 30 maaş: 16 bin 577

Yüzde 40 maaş: 17 bin 852

PROFESÖR

Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL

Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL

Yüzde 40 zam: 36 bin 377

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL

Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL

Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 17

Yüzde 30 zam: 20 bin 602

Yüzde 40 zam: 22 bin 187