Aralık ayı enflasyon oranı, memur ve emekli zamlarını doğrudan etkilemesi sebebiyle milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. TEFE TÜFE, asgari ücret, emekli maaşı, kira artış oranı gibi birçok alanı etkileyen ve iç ve dış piyasada büyük öneme sahip olan enflasyon verileri hakkında, arama motorlarında Aralık enflasyon oranı ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon oranı kaç? gibi veriler araştırılıyor. İşte TÜİK enflasyon verileri...

ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI! | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. İç ve dış piyasada birçok ekonomik olguyu etkileyen ve kira zamlarını, TEFE TÜFE oranlarını ve birçok kalemde maaşları etkileyecek olan Aralık ayı enflasyon oranı, aynı zamanda 2023 memur ve emekli maaş zammı ile asgari ücreti de doğrudan etkileyeceği için araştırılıyor. Peki Aralık enflasyonu açıklandı mı? 2022 Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.

2022 KASIM AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.