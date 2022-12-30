EYT emeklilik başvuruları ne zaman başlayacak? | EYT başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? - EYT için şartlar neler?

Milyonlarca EYT'linin beklediği müjde geldi. EYT düzenlemesinin detaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası olan, prim ve gün sayısını doldurmuş kişilerin emekli olmaları için gerekli olan yaş şartının ortadan kalktığını duyurdu. Bunun üzerine arama motorlarında EYT emeklilik başvuruları ne zaman başlayacak? | EYT başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? - EYT için şartlar neler? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte EYT düzenlemesi hakkında merak edilenler...

2 milyon 250 bin EYT'linin beklediği haber geldi. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası yapılan ve prim ile gün sayısını dolduran kişilerin emekli olması için artık yaş şartı aranmayacak. Peki EYT emeklilik başvuruları ne zaman başlayacak? | EYT başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? - EYT için şartlar neler? İşte herkesin merak ettiği EYT detayları...

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

EYT EMEKLİLİK NASIL BAŞVURULUR?

EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. İşte adım adım EYT başvurusu:

👉e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.(İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz)

👉Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

👉Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

👉SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek. Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

👉TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

👉Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

👉Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

👉'Aylık alıyor mu?' sorusunda da 'evet' ya da 'hayır' cevabı mutlaka işaretlenmeli.

👉Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ye gönderilmiş olacak.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasanın Meclis'ten geçmesi ve yürürlüğe girmesinin Ocak ayı ortasını bulması öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınacak.