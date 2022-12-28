🔥 Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? 28 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Aralık Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 16:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022- 16:10