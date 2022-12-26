Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde ne var? | EYT, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde ne var? | EYT, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile ilgili vatandaşlar, arama motorlarında araştırma yapıyor. Gündeme ilişkin konular hakkında alınan kararları merakla bekleyen vatandaşlar için 26 Aralık Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde ne var? sorularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2022- 10:10