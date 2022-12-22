Milyonlarca vatandaşın haftalardır merakla beklediği asgari ücret zammı son dakika açıklaması geldi mi? 2023 yeni asgari ücret zammını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna duyuracak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalarının ardından belli olan 2023 asgari ücret zammı hakkında araştırılan Yeni asgari ücret ne kadar oldu? - 2023 asgari ücret zammı yüzde kaç? İşte detaylar...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU | 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyen ve asgari ücretli çalışanların yanı sıra özel sektör, kamu kurum ve kuluşu çalışanları, memurlar, emekliler, engelli maaşı, işsizlik maaşı, evde bakım parası ve 65 yaş aylığı alanların da maaşını şekillendirecek olan 2023 asgair ücret zammı belli oldu. Arama motorlarında araştırılan Yeni asgari ücret ne kadar oldu? - 2023 asgari ücret zammı yüzde kaç? sorularının cevabını sizler için derledik.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, net asgari ücretin 8500 TL olduğunu açıkladı.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, net asgari ücretin 8500 TL olduğunu açıkladı. Bu rakama göre asgari ücrete yüzde 54,5 zam yapılmış oldu.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 asgari ücretin bugün netleşecek. Yeni oranın belli olmasıyla zamlı asgari ücretin ilk maaşların ödendiği Ocak ayı içinde veya Şubat ayında hesaplara yatması bekleniyor. Ancam zamlı maaşın yatırılma tarihi bağlı bulunulan firmanın politikasına göre değişmektedir.

2022'DE ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELMİŞTİ?

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu. Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti. Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2022 yılında, 1 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücreti 16 Aralık 2021 tarihinde duyurmuştu. Yeni Asgari Ücret, 4 bin 253 lira olarak açıklanırken 2022'nin ilk yarısında asgari ücrete gelen zam yüzde 50,54'e ulaşmıştı. Aynı zamanda 2022 yılı ve sonrası için asgari ücrette gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.