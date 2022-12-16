ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA KRİTİK VİRAJ: 3. toplantının tarihi belli oldu! | Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Toplantıdan karar çıkacak mı?

Milyonlarca vatandaşın nefesini tutarak beklediği 2023 yeni asgari ücret zammı için beklenen ana bir adım daha yaklaşıldı. İkinci toplantının ardından rakam telaffuz etmeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Peki Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Toplantıdan karar çıkacak mı? Yeni asgari ücret belli olacak mı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA KRİTİK VİRAJ! 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra özel sektör ve kamu çalışanları, dul, yetim ve engelli aylığı alanları, emeklileri de etkileyecek olan asgari ücretin belirlenmesi için toplanan komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. İlk toplantısını 7 Aralık, 2. toplantısını ise 14 Aralık tarihlerinde yapan komisyonda, beklenenin aksine henüz bir rakam teleffuz edilmedi. Üçüncü toplantının tarihinin belli olmasıyla birlikte nefesler tutulurken arama motorlarında araştırılan Asgari ücret 3. toplantı ne zaman olacak? Yeni asgari ücret 3. toplantıda belli olacak mı? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik gruptan oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısını 20 Aralık Salı günü gerçekleştireceğini duyurdu. Asgari ücreti belirlemek için toplanan komisyon, ikinci toplantının ardından görüşmede rakam konuşulmadığını, nihai rajkam için yeniden toplanılacağını bildirmişti.

YENİ ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTIDA BELLİ OLACAK MI?

Asagari Ücret Tespit Komisyonu, yılın son ayında, toplam 4 toplantı gerçekleştiriyor. Bu 4 toplantının sonucunda işçi, işveren ve hükümet kesiminin birlik olduğu fikir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor. Başkan Erdoğan, yılın son günlerinde yeni zamlı asgari ücreti kamuyouna açıklıyor. 2023 yılı için belirlenecek asgari ücret zammı için ilk 2 toplantı geride kaldı. Üçüncü toplantının tarihi 20 Aralık olarak duyurulurken son toplantı tarihi ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene 2022 zammı belirlemek için şu tarihlerde toplanmıştı:

1. Toplantı: 1 ARALIK 2022

2. Toplantı: 7 ARALIK 2022

3. Toplantı: 9 ARALIK 2022

4. Toplantı: 14 ARALIK 2022

BAKANLIĞIN ANKET SONUÇLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.

2023 yeni asgari ücret, komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Komisyonun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta saat 14.00'te başlayacak. Bu toplantıdan karar çıkması halinde Başkan Erdoğan'dan açıklama gelebilir ya da yeni toplantı tarihi duyurulabilir. Gözler bugün komisyonun yapacağı açıklamalarda olacak.

2023 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Böylece çalışanlara verilen AGİ yardımı da kalkmış oldu.

❌YÜZDE 20 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 30 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 40 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 50 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 60 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 70 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 80 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

🔴NET Asgari Ücret: 8 BİN 500 TL

🔴BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN TL

🔴İşverene MALİYETİ: 11 BİN 750 TL

⚪NET Asgari Ücret: 8 BİN 750 TL

⚪BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN 294 TL

⚪İşverene MALİYETİ: 12 BİN 95 TL

🔵NET Asgari Ücret: 8 BİN 250 TL

🔵BRÜT Asgari Ücret: 9 BİN 706 TL

🔵İşverene MALİYETİ: 11 BİN 404 TL