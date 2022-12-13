Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Okul öncesi eğitimden öğrencilere gıda yardımı, akran zorbalığından öğretmen atamaları gibi birçok konuya açıklık getiren Bakan Özer, milyonlarca kişinin aklındaki 'uzman ve başöğretmenlik sınavları her yıl yapılacak mı?' sorusuna da cevap verdi. Detaylar haberimizde...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber'de katıldığı programda, gündeme ilişkin önemli soruları yanıtladı. Yeni eğitim öğretim yılında en büyük sorunlardan biri haline gelen akran zorbalığını ele alan Bakan Özer, bunun artık disiplin suçları kategorisine alındığını bildirdi. Uzman ve başöğretmenlik sınavları konusunda kendisine yöneltilen soruyu da cevaplandıran Bakan Özer, sınavların her yıl yapılacağını ifade etti. Bakan Özer'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"5 YAŞINDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 99"

"857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu. Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu bir dönem. 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı. Orta okulda yüzde 95 seviyesine ulaştı. OECD ülkelerine bakın, eğitimdeki okullaşma oranını yüzde 90'ın üzerinde 1950'lerde çıkardı. Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın sadece bilişsel değil bilişsel olmayan becerilerini de artırıyor. Tüm öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini sağlamak durumundasınız. Biz göreve geldiğimiz zaman Türkiye'nin 2782 idi. Bir yılda 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. Bir yılda 6 bin 4 tane anaokulu yaptık.

1,5 MİLYON ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ GIDA YARDIMI

Durumu olmayan öğrencilere gıda yardımı ile ilgili açıuklama yapan Bakan Özer, "3,5 milyar ders kitabı tüm öğrencilere ücretsiz olarak verildi. Burslar, pansiyonlar ve yardımcı kaynaklar ile ilgili atılımlar... Bu sosyal politikaların hepsi bir araya geldiğinde eğitimdeki okullaşma oranı arttı. Yemeğe ihtiyacı olan öğrenci varsa, okul müdürlerimiz onları belirleyip yardımcı oluyor. Ama bunu istismar etmek gerçeği saptırmaktır. 1,5 milyon öğrenci ücretsiz bu yardımdan faydalanıyor." ifadelerine yer verdi.

MESLEK LİSELERİNDEN DÜNYAYA İHRACAT

Meslek liselerinde sektör temsilcilerini sürece dahil ettik. İstihdam edilebilirliklerini artırıyorlar. Meslek liseleri ilk kez yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Ürettiği ürünü yurt dışına ihraç etmeye başladı. İkinci en kritik olan hamlemiz Mesleki Eğitim Merkezleri. İstanbul'da bir lisemiz kağıt havluyu Fransa'ya ihraç etti.

OKULLARDA SALGIN RİSKİ

Korona virüsü sonrası okullarda salgın riski olup olmadığı ile ilgili Bakan Özer, "Şu an için herhangi bir risk bulunmuyor. Şu anda grip vakaları yaygınlaştı. Sağlık Bakanlığı'yla koordineli haldeyiz. Şu an için okulları kapatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. dedi.

AKRAN ZORBALIĞI ARTIK DİSİPLİN SUÇU

Akran zorbalığını disiplin suçu kapsamına aldık.

Biz 3 derse ağırlık verdik. Türkçe, matematik, yabancı dil. Herkes matematiğe önem verirken asıl problem anadilde. Geçen sene matematik seferliği başlattık. Yazın matematik yaz okulları açtık. Nihayi hedefimiz tüm öğrencilerimin matematik okuryazarlığını geliştirmek. Matematik korkulacak bir şey değil.

2023 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Şu andaki öğretmen sayısı 1 milyon 250 bin. Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. Bakanlık çalışmalarını yapar. Bunun bütçelemesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır. Alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVLARI

Öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenlerin 60 yıllık özlemiydi. Ama çok büyük manipülasyonlar oldu. Sınavları öğretmenlerin itibarına dokunulduğuyla ilgili bir algı operasyonu oldu. Sınava girmeyin diye boykot çağrısı oldu. Her yıl bu sınavları yapmaya devam edeceğiz.