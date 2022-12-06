Divriği pilavı nasıl yapılır? | Sivas Divriği pilavı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Nohut ve kırmızı etle yapılan ve iç pilava benzeyen Divriği pilavı, üzerine serilen nar gibi kızarmış kadayıfla hem görsel şölene davetiye çıakrıyor hem de tatdıyla damak çatlatıyor. Bu muhteşem lezzeti evinde denemek isteyenler arama motorlarında Divriği pilavı nasıl yapılır? | Sivas Divriği pilavı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Sivas'ın en meşhur yemeklerinden Divriği pilavı tarifi...

DİVRİĞİ PİLAVI NASIL YAPILIR? | Genellikle bayram, düğün gibi toplanma günlerinde ikram edilen ve uzun süre tok tutması sebebiyle dillerden dillere, mutfaktan mutfağa yayılan Sivas'ın meşhur Divriği pilavı, son zamanlarda en sık araştırılan yemek tarifleri arasında yerini aldı. İşte coğrafi işaretli Sivas Divriği pilavı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

SİVAS MEŞHUR DİVRİĞİ PİLAVI NASIL YAPILIR?

DİVRİĞİ PİLAVI MALZEMELERİ

500 g kuzu veya dana kuşbaşı et

Pilav için:

2 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın (Arzuya bağlı)

1 adet küp şeker (Arzuya bağlı)

1-1.5 tatlı kaşığı tuz

2/3 çay bardağı kuş üzümü

1/2 su bardağı kabuksuz badem

1 çay bardağı nohut (Haşlanmış)

Dışı için:

250 g kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağı

DİVRİĞİ PİLAVI YAPILIŞI

👉Kullanacağınız et dana kuşbaşı ise düdüklü tencerede, çok az su ile yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Eğer kuzu kuşbaşı kullanıyorsanız bir tavada çok az yağ ile kavurarak pişirmeniz yeterli olacaktır. Et piştikten sonra tuz ve karabiberi ilave edin.

👉Pilav için ayrı bir tencereye sıvıyağı ekleyin ve bademleri ilave ederek kavurun.

👉Pirinci yıkayın ve süzdükten sonra tencereye alarak kavurun.

👉Kavurma işlemine devam ederken baharatlar ile şeker ve tuzu ilave edin.

👉Kuş üzümünü 2-3 dakika sıcak suda beklettikten sonra suyunu süzün ve tencereye alın.

👉Son olarak nohutu ekleyin ve pirincin üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su ilave ederek kısık ateşte pişirin.

👉Ara ara kontrol edin ve gerekirse çok az su ekleyin.

👉Pişen pilavı bir süre dinlendirdikten sonra kavrulmuş eti tencereye aktarın.

👉Isıya dayanıklı derin bir kabı bolca tereyağı ile yağlayın.

👉Taze kadayıfın yapışan yerlerini elinizle açın.

👉Tereyağını bir tavada erittikten sonra kadayıfın her tarafına eşit şekilde yayın ve karıştırın.

👉Kadayıfı kabın etrafına, uzunlamasına çok kalın olmayacak bir biçimde ve orta kısmı çukur kalacak şekilde yayarak elinizle hafif düzleştirin.

👉Tam orta çukur kısma pilavı yerleştirin ve üzerini tekrar kadayıfla kapladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırının alt kısmında, kadayıflar nar gibi kızarana dek pişirin.

DİVRİĞİ PİLAVI PÜF NOKTALARI

❗Pilavı yapmaya başlamadan önce eti çıkartın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

❗Pirinci suda beklettikten sonra bol su ile durulayın.

❗Pirinçlerin tane tane olması için tereyağı kullanın. Pişirme esnasında birkaç damla limon sıkın. Böylece renginin sarılaşmasını önleyebilirsiniz.

❗Pirinçleri pişirdikten sonra üst kısmına defne yaprağı ekleyin. Defne yaprağı pilavın daha lezzetli olmasını ve güzel kokmasını sağlayacaktır.