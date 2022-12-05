Kasım ayı enflasyon oranı, 2023'te yapılacak memur ve emekli zamlarını doğrudan etkilemesi sebebiyle milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. TEFE TÜFE, asgari ücret, emekli maaşı, kira artış oranı gibi birçok alanı etkileyen ve iç ve dış piyasada büyük öneme sahip olan enflasyon verileri hakkında, arama motorlarında Kasım enflasyon oranı ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyon oranı kaç? gibi veriler araştırılıyor. İşte TÜİK enflasyon verileri...

KASIM ENFLASYONU AÇIKLANDI! | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. İç ve dış piyasada birçok ekonomik olguyu etkileyen ve kira zamlarını, TEFE TÜFE oranlarını ve birçok kalemde maaşları etkileyecek olan Kasım ayı enflasyon oranı, aynı zamanda 2023 memur ve emekli maaş zammı ile asgari ücreti de doğrudan etkileyeceği için araştırılıyor. Peki Kasım enflasyonu açıklandı mı? 2022 Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu?

KASIM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, Kasım enflasyonu yüzde 2,88 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 84,39 olarak açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın anketinde ekonomistlerin Kasım ayı enflasyonunda beklentisi yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

2022 EKİM AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre; Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi. Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.