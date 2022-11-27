DÜZCE'DE KORKUTAN DEPREM | Son dakika deprem mi oldu, 27 Kasım deprem oldu mu? Kaç şiddetinde? - AFAD son depremler

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Düzce'de 27 Kasım Pazar sabahı bir deprem meydana geldi. Saat 06.57'de gerçekleştiği bildirilen depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu, 27 Kasım deprem oldu mu? Kaç şiddetinde? - AFAD son depremler konularını araştırıyor. İşte 27 Kasım Düzce depremine ilişkin merak edilenler...

DÜZCE 'DE KORKUTAN DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ), resmi internet sitesinde, sabahın ilk saatlerinde merkez üssü Düzce olan bir deprem olduğunu kaydetti. Bölgede 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından bu sarsıntı da hissedilirken Düzce'de yaşayan ve depremi hisseden vatandaşların arama motorlarında araştırdığı Son dakika deprem mi oldu, 27 Kasım deprem oldu mu? Kaç şiddetinde? - AFAD son depremler konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, 27 KASIM DEPREM OLDU MU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Merkez/Düzce olan depremin şiddeti 4,3 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 9,52 km altında meydana gelirken AFAD, konuya ilişkin olumsuz bir ihbar bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 27 Kasım Pazar sabahında gerçekleşen depremin saati ise 06.57 olarak kaydedildi.

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