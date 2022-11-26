Topik nasıl yapılır? | Topik tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? - Ermeni mutfağı

Nohut ve patates ile birleşen dış hamurunun top şeklinde yuvarlanması nedeniyle bu ismi alan geleneksel Ermeni mezesi Topik, özellikle Noel ve Paskalya bayramlarının vazgeçilmezi olmuştur. Ülkemiz mutfağına da kolayca adapte olan tahinli mezenin tarifi, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Topik nasıl yapılır? | Topik tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte Ermeni mutfağının en bilindik mezesi topik tarifi...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022- 12:30