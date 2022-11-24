KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI! | 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada detayları paylaştı. Adaylar sınav sonuçlarına nereden ve nasıl bakabileceklerini merak ediyor ve arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? KPSS Sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Binlerce aday 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuç ekranını araştırıyor ve detayları sorguluyor. Peki, KPSS sonuçları belli oldu mu? KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

KPSS SONUÇLARI BELLİ OLDU!



ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir" denildi

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARINA NEREDEN VE NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV SONUÇ EKRANI - TIKLA