Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Düşen gencin işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.
Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti
Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
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Yayın Tarihi: 20.11.2022- 16:07