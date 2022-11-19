Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı merakla bekleniyordu. 595 bin 598 öğretmenin gireceği uzman ve başöğretmenlik sınavı için nefesler tutuldu. Adaylar, arama motorları ve sosyal medyada detayları araştırıyor. Özellikle sınavın yapısı, tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman? Saat kaçta? Nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı merakla bekleniyordu. Büyük gün geldi. Birçok kişi arama motorlarında sınavın detaylarını araştırıyor. Özellikle sınavda çıkacak soru sayısı, sınav yerleri ve saati merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman? Saat kaçta? Nasıl yapılacak?

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? NASIL YAPILACAK?

Sınav 19 Kasım Cumartesi günü, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.

SINAV NASIL YAPILACAK?

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

595 BİN 598 ÖĞRETMEN SINAV İÇİN BAŞVURU YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı verilerine göre, öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ise 595 bin 598 başvuru yapıldı. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutulacak. Eğitim sisteminde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle birlikte 170 bin 112'e; 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle beraber 346'ya çıkacak.