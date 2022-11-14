Türkiye'nin en büyük mağdurlarından olan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için başlatılan çalışmalar, yeni yıla yaklaşırken hız kazandı. 1999 yılı öncesi ve sonrasında sigortalı olan milyonlarca kişinin merak ettiği soruların cevaplarını, prim sorununa Bakan Bilgin'in net cevabını ve 'masadaki tek formul'ü haberimizde derledik. İşte EYT hakkında son dakika gelişmeleri ve tüm merak edilenler...

Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği yasa için sona gelindi. Aralık ayında meclise sunulacak olan yasa şimdiden milyonlarca EYT'liyi heyecanlandırırken masadaki formül de yavaş yavaş netleşiyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte EYT üzerine yapılan çalışmalar hız kazanırken merak edilen soruların cevaplarını ve EYT hakkında son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

EYT'LİLERİN BEKLEDİĞİ YASA ARALIKTA MECLİSTE

EYT yasasının ne zaman meclise gireceği en sık araştırılan konulardan bir tanesi olarak biliniyor. Konuya ilişkin dezenformayonları önlemek ve yanlış bilgi akışını durdurmak isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla EYT yasasının meclise gireceği tarihi duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir."

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

Bakan Bilgin, yaptığı son açıklamada EYT'nin aralık ayı içinde meclise sunulacağının altını çizerek bu yasa ile emekli olacak 1,5 milyon kişinin bulunduğunu belirtti. Rakamların 5 milyondan 8 milyona kadar çıktığının iddia edildiğini ancak bunun doğru bilgi olmadığını belirten Bakan Bilgin şöyle konuştu:

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

"ÖNÜMÜZDE TEK BİR MODEL VAR"

EYT ile ilgili birçok uzmanın hesap yaptığını ancak masada tek bir formül olduğunu belierten Bakan Bilgin, "1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız." dedi.

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sabah Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre; EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'te olması ve 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna göre ocak zammından da yararlanacak emeklililerin ilk maaşlarını Şubat ayı itibarıyla alması bekleniyor.

EYT'nin çıkacağı zamana ilişkin de açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım""Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz." dedi.