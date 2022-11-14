Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '14 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 176 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2022- 09:50