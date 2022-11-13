Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 13 Kasım 2022 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 13 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

13 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,53 (Alış) - 18,56 (Satış)

EURO: 19,20 (Alış) - 19,24 (Satış)

STERLİN: 21,90 (Alış) - 22,01 (Satış)

1 DOLAR = 18,53 TL

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👉13 Kasım Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.053,96

Gram altın satış: 1.054,17

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.692,00

Çeyrek altın satış: 1.731,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.385,00

Yarım altın satış: 3.464,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.769,00

Tam altın satış: 6.904,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.998,00

Cumhuriyet altını satış: 7.103,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.969,00

Ata altın satış: 7.085,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Kasım Pazar günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.