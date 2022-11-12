Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 112 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 12 Kasım Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
12 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Kasım Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
12 KASIM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
28 - 33 - 52 - 61 - 68 - 69 Joker: 70 SüperStar: 41
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