DEPREM SON DAKİKA: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre; Erzincan'ın Tercan ilçesinde yerin 6.99 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2022- 20:23 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022- 20:32