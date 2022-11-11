İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 20.02'de merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2022
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2022-11-11
Saat:20:02:11 TSİ
Enlem:39.586 N
Boylam:40.501 E
Derinlik:6.99 km
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