Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 9 Kasım Çarşamba akşamında gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 9 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 9 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
9 KASIM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Kasım Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
7 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
37 - 55 - 58 - 64 - 66 - 72 Joker: 16 Süperstar: 79
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