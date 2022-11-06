Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 42. ve yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 42. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 42. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 42. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 42. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Yargı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu son bölümünün ardından 42. bölümü merakla bekleyen diziseverler arama motorlarında araştırmaya yapıyor. İşte Yargı 42. son ve yeni bölüm...

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YARGI 42. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz sonunda günlerdir aradığı kuyu katilini bulmuş ve istemeden de olsa Burak'ı vurmak zorunda kalmıştır. Şimdi bir yanda katil olma ihtimalinin vicdan azabı diğer yanda can dostu Eren'in durumunun kritikliği; kendisini derinden sorgulamasına sebep olacaktır.

Her şey apaçık bir "suçüstü" operasyonu gibi gözükse de karşı tarafta suyu her daim bulandırmakta usta olan Yekta vardır. Bu kez yanına güçlü ve varlıklı bir iş insanını da katan Yekta için işler aslında istediği gibi gitmektedir.

Olayı kendi lehine eğip bükmeye çalışan Yekta'nın çabaları meyve verecek ve hiç beklenmedik bir sürpriz ile herkesi darmaduman edecektir.

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