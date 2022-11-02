Piyasaların uzun süredir beklediği FED faiz kararı açıklandı. Buna göre beklentilerin 75 baz puan artışı bir kez daha tekrarlandı. Bu gelişmenin ardından Fed, politika faizini 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Bu, 14 yılın en yüksek seviyesi oldu. Peki bu gelişmenin ardından gram altın ne kadar etkilendi? İşte son dakika fed faiz kararı haberinin detayları...

Tüm dünya nefesini tutmuş Fed'in açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Piyasaların odaklandığı gelişme yaşandı. Fed faiz kararını açıkladı. Buna göre; Fed politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, politika faizini 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Bu, 14 yılın en yüksek seviyesi oldu. Fed bir önceki kararındaysa politika faizini yine 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmişti. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte son dakika fed faiz kararı haberinin detayları...



MART AYINDAN BU YANA FAİZ ORANI TOPLAMDA 375 BAZ PUAN ARTTI

Fed, Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde para politikası tonunu değiştirmeye başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmıştı.

Martta varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz ve eylül toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.



Kasım ayındaki artışla Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 375 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından temmuzda yüzde 8,5'e, ağustosta yüzde 8,3'e ve eylülde yüzde 8,2'ye gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlemeye devam etmişti.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE ALTINDA SON DURUM

Piyasaların beklentisini doğru çıkarken Fed'in faiz kararının ardından piyasaların karara ilk tepkisinin nasıl olduğu da merak ediliyor. "Fed kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?" sorusu da sorulurken altında hareketlilik gözlemlendi. Kararın açıklandığı 21.00 öncesi gram altın 985 lira seviyelerinde seyrederken kararın açıklanmasının ardından 997 TL'yi gördü. Öte yandan Dolar/TL ise 18,62 lira seviyesinden işlem görüyor.



FED BAŞKANI POWELL'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini art arda dördüncü toplantıda 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Powell, faiz oranında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ettiklerini ve politika duruşlarını kasıtlı olarak enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı olacak bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.



Powell, bankanın bilançosunun boyutunu küçültme sürecini de sürdürdüklerine işaret ederek, "Fiyat istikrarının yeniden sağlanması, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesini gerektirecektir." dedi.



FAİZ ARTIRIMI DEVAM EDECEK Mİ?

Faiz artış hızının yavaşlatılmasının bir sonraki toplantıda veya ondan sonraki toplantıda uygun olacağını belirten Powell, henüz bir karar verilmediğini kaydetti.

Powell, faiz artışlarına ilişkin "Ara vermeyi düşünmek için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.



Enflasyonun düşürülmemesi halinde kalıcı olacağı konusunda uyaran Powell, yeterince sıkılaşmada başarısız olma veya para politikasında erken gevşeme hatasından kaçınmak istediklerini ifade etti.

Powell, küresel ekonominin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, ABD'deki fiyat istikrarının küresel ekonomi için iyi olduğunu aktardı.