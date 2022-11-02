Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte Sayısal Loto sonuçları | 2 Kasım Çarşamba 2022 Çılgın Loto sonuçları belli oldu

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne oldu? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 21:41