Kasım 2022 Aile Destek Ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak? | Aile Destek Ödemesi ne zaman, kaç para yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere verilen Aile Destek Ödemeleri'ne başvuran vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Kasım ayı için Aile Destek ödemelerinin ne zaman yatacağını araştıran vatandaşlar arama motorlarında Kasım 2022 Aile Destek Ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak? | Aile Destek Ödemesi ne zaman, kaç para yatacak? sorularının cevabını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın pandemi döneminde kişi başına düşen gelirin 1833,45 TL'den az olan hanelere yaptığı Aile Destek ödemelerinde Kasım ayı sorgulamaları başladı. Aile Destek Ödemesi kapsamında Kasım ayında yatırılacak olan ödemelerin 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ne zaman olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında Kasım 2022 Aile Destek Ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak? | Aile Destek Ödemesi ne zaman, kaç para yatacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Aile Destek Kasım 2022 ödemeleri hakkında tüm merak edilenler...

KASIM 2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Ödemelerin yapılacağı tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

KASIM 2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL YATACAK?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

👉450 TL ve altı olanlar: 600 TL alacak.

👉450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 550 TL alacak.

👉911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 500 TL alacak.

👉1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 450 TL alacak.

KASIM 2022 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLI MI YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detayları şöyle:

Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL' ye yükseltildi .

. 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanacak. Kw karşılığı destek verilecek (En fala 216 TL'ye kadar). Öte yandan hali hazırda Elektrik Tüketim Desteğimiz de devam ediyor.

Doğal gaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması.

AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

Aile Destek Programına başvuran kişinin:

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY DEVAM EDECEK?

Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.