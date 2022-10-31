Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '31 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 31 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
İşte 31 Ekim Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
31 EKİM PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 31 Ekim Paazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
31 EKİM CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
4-67-64-1-88-77 Joker: 59 Süperstar: 68
👉 Sayısal Loto 26 Ekim ÇARŞAMBA sonucu için TIKLA