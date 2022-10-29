29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ediyor. İki yıldır pandeminin gölgesinde kalan Cumhuriyet Bayramı’nı bu sene coşkuyla kutlamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi? Sorularının cevabını araştırıyor. 29 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz mi? Sorusunun cevabı haberimizde…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ediyor. 2022 yılında Cumartesi gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak ve bu özel ve önemli günde evde durmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler…

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi bayramlarda genellikle toplu ulaşım araçları halka ücretsiz hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da otobüs, metro, tramvay gibi İstanbulkart ile kullanılan tüm araçların ücretsiz olacağı tahmin ediliyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

29 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbulkart kullanılan otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı tahmin edilirken Marmaray ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olduğundan diğer toplu ulaşım araçları ile farklılık gösterebiliyor. Ancak geçtiğimiz senelerde Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda Marmaray gibi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı toplu ulaşım araçlarının da ücretsiz olduğu biliniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.