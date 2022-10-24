🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 24 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '24 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 24 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2022- 23:30 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022- 23:30