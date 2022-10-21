Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan gezisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in halter kaldırması gündem oldu. Aliyev'in bu hareketinin ardından ilk yorum halter şampiyonu Halil Mutlu'dan geldi. Mutlu, "Tekniği biraz çalışırsa düzelir diye düşünüyorum ama fena değil. İlk kez halteri eline almış bir kişi için fena değil. Ufak bir çalışmayla düzelebilir. Aliyev burada gençlere bir örnek oldu. İstediğin zaman başarabilirsiniz diye. Sayın Aliyev başlattı, Azeri kardeşlerimiz de inşallah devam ettirecekler. Asıl mesaj bu olsa gerek bu halteri kaldırışta." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan gezisinde yaşanan renkli anlardan biri ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in halter kaldırmasıydı, bu anların fotoğraf karesi de epey gündem oldu. Aliyev'in halter kaldırırken çekilen fotoğraf karesinde Başkan Erdoğan ve dünya halter şampiyonu Halil Mutlu da vardı. Azerbaycan dönen Halil Mutlu o anları Sabah'a anlattı. Mutlu, "Beni bir sporcu olarak çok mutlu etti, gezinin unutulmazları arasındaydı. Fakat halteri kaldırırken Aliyev'e bir şey olmasından çok korktum. Aliyev istediğiniz zaman başarabilirsiniz mesajını vermek için burada gençlere bir örnek oldu" dedi.

Azerbaycan gezisi kapsamında Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte kurduğu Akıllı Tarım Köyü'nü gezen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir süre köyün içerisinde yer alan kampüsteki spor kulübünü ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan gezisinde yaşanan renkli anlardan biri ise Aliyev'in kampüsteki spor kulübünde halter kaldırmasıydı, bu anların fotoğraf karesi de epey gündem oldu. Aliyev'in halter kaldırırken çekilen fotoğraf karesinde Başkan Erdoğan ve dünya halter şampiyonu Halil Mutlu da vardı. Halil Mutlu'nun şaşkınlık içerisinde olduğu anlar fotoğraf karelerine yansımıştı.

"BENİ BİR SPORCU OLARAK ÇOK MUTLU ETTİ, GEZİNİN UNUTULMAZLARI ARASINDAYDI"

Aliyev'in halter kaldırdığı anlara şahit olan dünya halter şampiyonu Halil Mutlu, o an neler hissettiğini anlattı. Mutlu, "Öncelikle halterin böyle bir gezide ön planda olması beni bir sporcu olarak çok mutlu etti. Azerbaycan cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu halter kaldırışı gezinin unutulmazları arasındaydı" ifadelerini kullandı.



"HALTER KALDIRAN ALİYEV'E BİR ŞEY OLMASINDAN KORKTUM"

Mutlu sözlerine şöyle devam etti: "Fakat benim de en korktuğum anlardan bir tanesiydi. Çünkü gençken yapılan bir sporu yaştan dolayı bıraktık, bugün gördüm ki, istediğin zaman, sporda yaşın o kadar da önemli olmadığını anlamış olduk. Tüm halter camiası adına çok mutlu olduk. Ben halteri kaldırmadan önce bir beş dakika ısınma isterdim. Benim de korkum da oydu. Allah korusun Aliyev'e bir şey olsaydı, orada halter sporu anlamında buna sebep olduğum için üzülürdüm."



Aliyev'in halter tekniğini yorumlayan Mutlu şunları söyledi: "Tekniği biraz çalışırsa düzelir diye düşünüyorum ama fena değil. İlk kez halteri eline almış bir kişi için fena değil. Ufak bir çalışmayla düzelebilir. Aliyev burada gençlere bir örnek oldu. İstediğin zaman başarabilirsiniz diye. Sayın Aliyev başlattı, Azeri kardeşlerimiz de inşallah devam ettirecekler. Asıl mesaj bu olsa gerek bu halteri kaldırışta."