DGK ek tercihlerinin 10 Ekim'de tamamlanmasının ardından adayların heyecanla beklediği açıklama geldi. ÖSYM, DGS ek tercih sonuçlarının sonuç adresi üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Bunun üzerine DGS ek tercih sonucunu merak eden adaylar için ÖSYM ek tercih sonuç sorgulama ekranını ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından beklenen sonuçlar da açıklandı. 10 Ekim'de ek tercih döneminin sona ermesinin ardından ÖSYM, DGS ek tercih sonuçlarının ÖSYM sonuç sitesinde erişime açıldığını duyurdu.

2022 DGS EK TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de sona eren tercihlerin ardından 27 Ekim tarihinde sonuçlar erişime açılmıştı. 2022-DGS Ek Yerleştirme tercihleri ise 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alındı. Sonuçlar 17 Ekim 2022 Pazartesi günü erişime açıldı.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir.

ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan ve sınava başvuran adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2022-DGS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

ÖSYM'NİN DGS AÇIKLAMASI