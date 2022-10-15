Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekildi? 15 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '10 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 15 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 155 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 22:31