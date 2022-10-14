Türk mutfağının vazgeçilmez yardımcı yemeği böreği bir de cevizli denemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Cevizli börek nasıl yapılır? Cevizli börek tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. Börek lezzetini Cevizli börek taçlandırmak isteyenler için detaylar haberimizde...

CEVİZLİ BÖREK TARİFİ - Sevilen lezzetlerden bir tanesi olan Türk sofralarını şenlendiren cevizli böreğin tarifi ve yapılışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılışı oldukça meşakkatli olan cevizli börek nasıl yapılır? sorusunun cevabı ile cevizli börek malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

CEVİZLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Süt ve mayayı bir kaba ekleyin. Maya eriyene dek elinizle çırpın. Çırpma işleminin ardından15 dakika bekletin.

Su, şeker, tuz, yumurta ve ayçiçeği yağını ilave edip karıştırın. Önceden hazırlanan unu ekleyin ve yoğurun. Tezgaha un serpin ve hamuru oraya aldıktan sonra 5 dakika daha yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 50 dakika mayalanmak üzere bekleyin. Hamuru 4 bezeye ayırın. Bezelerden ilkini oklava ile unladığınız mutfak tezgahında açın. Açılan hamurun üzerine ceviz serpin ve hamuru ortadan ikiye ayırın Hamurları uzun kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Tüm hamurları aynı şekilde hazırlayın.

50 cm çapındaki fırın tepsisini yağlayın. Rulo şeklindeki hamurları tepsinin ortasından başlayarak yuvarlak şekilde yerleştirin. Tereyağını eritin, ılıklaşınca hamurun üzerinde gezdirin. Yumurtayı çırpın ve böreğin üzerine sürün. Bu işlemin ardından hamuru mayalanması için 50 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirip dilimleyerek servis yapın.

CEVİZLİ BÖREK MALZEMELERİ

1/3 paket yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

1 su bardağı ayçiçeği yağı

5 su bardağı un

1 su bardağı su

İç malzeme için:

4 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi