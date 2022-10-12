SGK DUYURDU: EMEKLİYE 5 BİN TL PROMOSYON | Hangi kamu bankası kaç TL promosyon veriyor? - Emekli promosyonu nasıl alınır? Maaş taşıma şartları

Eylül ayında emekli promosyon döneminin sona ermesinin ardından SGK, yeni promosyon dönemi için beklenen müjdeyi verdi. Anlaşmalı kamu bankalarından 5 bin liraya kadar promosyon verileceğinin bildirilmesinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Hangi kamu bankası kaç TL promosyon veriyor? - Emekli promosyonu nasıl alınır? Maaş taşıma şartları nedir? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

SGK DUYURDU: EMEKLİYE 5 BİN TL PROMOSYON | Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar için beklenen müjde geldi. SGK, anlaşmalı kamu bankalarından verilecek promosyonların 5 bin TL'ye kadar yükseldiğini duyurdu. Maaş miktarına göre promosyon oranları değişirken SGK'nın belirlediği miktarlar asgari tutar olup bankaların, müşteri çekme yarışında bu miktarları artırması bekleniyor. Peki Hangi kamu bankası kaç TL promosyon veriyor? - Emekli promosyonu nasıl alınır? Maaş taşıma şartları nedir? İşte tüm merak edilenler...

HANGİ KAMU BANKASI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinin maaşlarına göre alacakları promosyanlar şöyle:

👉Maaşı 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

👉Maaşı 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

👉Maaşı 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

👉Maaşı 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

MAAŞ TAŞIMA, BANKA DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELER?

Öncelikle maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC kimliğinizle giderek talep oluşturuyorsunuz. Daha sonra bankaların tekliflerini değerlendirerek promosyonlarını değerlendirebilirsiniz. Ardından ikinci maaşınızı seçtiğiniz bankadan alabilirsiniz.

e-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ TAŞIMA NASIL YAPILIR?

📌e-Devlete giriş yaptıktan sonra SGK'nın sayfasına gidin.

📌Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

📌Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

📌Ardından güncelleme kısmına tıklayın.

e-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ TAŞIMAK İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.